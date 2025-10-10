«Монако» объявил об уходе Ади Хюттера из клуба

«Монако» на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Ади Хюттера из клуба.

«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлечённость и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — написано в заявлении монегасков.

Австрийский специалист занимал должность главного тренера «Монако» с лета 2023 года. Под его руководством команда провела 93 матча во всех соревнованиях, в которых 49 раз победила, 18 раз сыграла вничью и 26 раз потерпела поражение.

После семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает пятое место.

