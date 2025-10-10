Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» объявил об уходе Ади Хюттера из клуба

«Монако» объявил об уходе Ади Хюттера из клуба
Комментарии

«Монако» на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Ади Хюттера из клуба.

«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлечённость и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — написано в заявлении монегасков.

Австрийский специалист занимал должность главного тренера «Монако» с лета 2023 года. Под его руководством команда провела 93 матча во всех соревнованиях, в которых 49 раз победила, 18 раз сыграла вничью и 26 раз потерпела поражение.

После семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает пятое место.

Материалы по теме
Тренер «Монако» Хюттер может быть уволен в ближайшее время — Романо

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android