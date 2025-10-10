«Фанком» опротестовал техническое поражение в Кубке России и планирует сыграть с «Енисеем»

Любительский клуб «Фанком» опубликовал заявление в связи с подачей апелляции на отстранение команды от участия в Фонбет Кубке России. В четвёртом раунде Пути регионов кировская команда победила «Уфу» (1:1, 5:3 (пен.)), но клубу было присуждено техническое поражение из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука.

«У нас есть право быть не просто наблюдателем. Ни клуб, ни игрок не знали о действующей дисквалификации КДК РФС в отношении футболиста от 10.04.2025 г. В программе «РФС. Цифровая платформа», содержащей все сведения о футболистах и применённых в отношении них спортивных санкциях, о дисквалификации игрока не было данной информации. Поэтому все заявки на матчи своевременно подавались в РФС и были одобрены.

Как стало известно позднее, в отношении игрока 10.04.2025 КДК РФС вынес решение о дисквалификации игрока до момента исполнения решения Спортивного арбитража в Лозанне (решение CAS от 14.07.2023). После подачи протеста ФК «Уфа» на результат матча с ФК «Фанком» нашим клубом были поданы в КДК РФС: заявление о пересмотре дисквалификации игрока по вновь открывшимся обстоятельствам, отзыв по протесту ФК «Уфа».

Вместе с заявлением клубом и игроком в КДК РФС были предоставлены решения судов общей юрисдикции, вступившие в законную силу и признающие решение CAS противоречащим публичному порядку и нарушающим конституционные права самого игрока, соответственно не подлежащим применению на территории РФ.

Клуб полагал, что ни один третейский суд не в состоянии добиться на территории государства признания и исполнения решения, нарушающего нормы национального права этого государства. Но, к сожалению, члены КДК РФС мнение клуба не разделили и посчитали для себя вышестоящим решение Спортивного арбитража.

В пересмотре решения о дисквалификации игрока было отказано. Данное решение напрямую повлияло на рассмотрение протеста ФК «Уфа». Несмотря на все аргументы клуба и отсутствие записи о дисквалификации в паспорте футболиста на платформе «РФС.ЦП», члены КДК РФС посчитали клуб виновным и признали техническое поражение в матче.

В данный момент мы направили заявление в КДК РФС на составление полного решения и после его получения попытаемся обжаловать решение КДК РФС от 03.10.2025. Теперь всё зависит только от того, как скоро наше заявление будет рассмотрено. Сейчас надеемся, сейчас ждём, что апелляционный комитет сможет рассмотреть и удовлетворить апелляцию клуба до того, как состоится игра в рамках Кубка России с ФК «Енисей» 15.10.25», — говорится в сообщении пресс-службы «Фанкома» в телеграм-канале.