Мишель Платини раскритиковал введение VAR

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок «Ювентуса» Мишель Платини резко высказался по поводу введения VAR.

«Если бы я был президентом ФИФА, VAR бы не существовало. Проблемы футбола кроются в другом. Нужно оставить футбол человеческим. Я бы оставил VAR только для определения офсайда. Всё остальное – интерпретация. Поэтому мы должны позволить судьям интерпретировать матч в соответствии с правилами футбола», — приводит слова Платини La Gazzetta dello Sport.

Система VAR (Video assistant referee) была введена в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах и получила широкое распространение по всему миру.