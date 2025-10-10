Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером сентября в Серии А

Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером сентября в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был признан лучшим тренером месяца в Серии А в сентябре, сообщает официальный сайт лиги.

Награду присудило жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ, которые оценили каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры их команд, а также их поведения во время матчей.

Итальянский специалист получит награду перед следующим домашним матчем «Милана» с «Фиорентиной» в воскресенье, 19 октября.

В сентябре «Милан» под руководством 58-летнего специалиста одержал в лиге три победы – над «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1).

Материалы по теме
«Не зли меня». Стало известно, что Аллегри сказал Леау в матче «Милана» и «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android