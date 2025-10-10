Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером сентября в Серии А

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был признан лучшим тренером месяца в Серии А в сентябре, сообщает официальный сайт лиги.

Награду присудило жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ, которые оценили каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры их команд, а также их поведения во время матчей.

Итальянский специалист получит награду перед следующим домашним матчем «Милана» с «Фиорентиной» в воскресенье, 19 октября.

В сентябре «Милан» под руководством 58-летнего специалиста одержал в лиге три победы – над «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1).