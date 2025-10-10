Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольмо рискует пропустить матч с мадридским «Реалом» из-за травмы — MD

Ольмо рискует пропустить матч с мадридским «Реалом» из-за травмы — MD
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может пропустить около трёх недель из-за мышечной травмы, полученной футболистом в расположении сборной Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, участие игрока в матче 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (26 октября) находится под вопросом. Кроме того, Ольмо может пропустить матч чемпионата Испании с «Жироной» (18 октября) и встречу Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (21 октября).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
У Ольмо обнаружили травму в сборной Испании, игрок возвращается в Барселону

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android