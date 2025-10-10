Ольмо рискует пропустить матч с мадридским «Реалом» из-за травмы — MD

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может пропустить около трёх недель из-за мышечной травмы, полученной футболистом в расположении сборной Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, участие игрока в матче 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (26 октября) находится под вопросом. Кроме того, Ольмо может пропустить матч чемпионата Испании с «Жироной» (18 октября) и встречу Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (21 октября).

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

