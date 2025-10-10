Хвича Кварацхелия поблагодарил «ПСЖ» за возможность сыграть в составе сборной

24-летний грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поблагодарил клуб за возможность сыграть за национальную команду в матчах отбора чемпионата мира по футболу — 2026.

«Здорово, что у нас было достаточно времени на подготовку. Самое главное, чтобы каждый игрок чувствовал себя хорошо. Хочу поблагодарить свой клуб, который очень помог мне быть на 100% готовым к этому матчу. Я подготовился как можно лучше к следующим матчам. Команда сделает всё возможное для успеха, пока у нас есть хотя бы минимальные шансы на попадание на чемпионат мира. Мы понимаем важность этих матчей. Надеюсь, мы будем следовать указаниям тренера и всё закончится для нас хорошо», — приводит слова футболиста Footmercato.net.

Игрок получил травму икроножной мышцы перед перерывом на матчи сборных и пропустил несколько матчей, включая матч Лиги чемпионов против «Барселоны», но успел восстановиться.

Сборной Грузии предстоит сыграть два выездных матча с командами Испании (11 октября) и Турции (14 октября).