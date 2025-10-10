Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия поблагодарил «ПСЖ» за возможность сыграть в составе сборной

Хвича Кварацхелия поблагодарил «ПСЖ» за возможность сыграть в составе сборной
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поблагодарил клуб за возможность сыграть за национальную команду в матчах отбора чемпионата мира по футболу — 2026.

«Здорово, что у нас было достаточно времени на подготовку. Самое главное, чтобы каждый игрок чувствовал себя хорошо. Хочу поблагодарить свой клуб, который очень помог мне быть на 100% готовым к этому матчу. Я подготовился как можно лучше к следующим матчам. Команда сделает всё возможное для успеха, пока у нас есть хотя бы минимальные шансы на попадание на чемпионат мира. Мы понимаем важность этих матчей. Надеюсь, мы будем следовать указаниям тренера и всё закончится для нас хорошо», — приводит слова футболиста Footmercato.net.

Игрок получил травму икроножной мышцы перед перерывом на матчи сборных и пропустил несколько матчей, включая матч Лиги чемпионов против «Барселоны», но успел восстановиться.

Сборной Грузии предстоит сыграть два выездных матча с командами Испании (11 октября) и Турции (14 октября).

Материалы по теме
Кварацхелия не включён в заявку «ПСЖ» и пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android