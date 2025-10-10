Скидки
Дегтярёв подписал приказ о присуждении тренеру Зенита статуса заслуженного тренера России

Экс-тренер «Зенита» получил почётное звание «Заслуженный тренер России»
Комментарии

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Давыдов получил почётное звание «Заслуженный тренер России». Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга, соответствующий приказ был подписан министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. Аналогичное звание получил бывший тренер «Динамо» Санкт-Петербург Сергей Ломакин.

«От всей души поздравляю людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие городского футбола. Уверен, они ещё немало сделают для подготовки молодых петербургских футболистов. Искренне желаю успехов и новых достижений!» — приводит слова президента Федерации футбола Санкт-Петербурга Александра Бельского телеграм-канал организации.

Ранее Михаил Дегтярёв выступил с инициативой об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Сейчас максимальное число иностранцев на поле в составе одной команды в матчах Мир Российской Премьер-Лиги ограничено восемью футболистами.

