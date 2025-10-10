Скидки
«Клуб задолжал болельщикам». Новый гендиректор «Спартака» обратился к поклонникам команды

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил, что он может сказать болельщикам красно-белых в самом начале своей работы.

«Болельщики «Спартака» — это сила. Люди, беззаветно поддерживавшие клуб во все времена. И клуб задолжал болельщикам. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания людей и чтобы клубный музей пополнялся новыми трофеями», — сказал Некрасов в интервью пресс-службе «Спартака».

Московский клуб объявил о назначении Некрасова на должность генерального директора в понедельник, 6 октября.

После 11 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают шестое место. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.

