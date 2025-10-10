Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пасторелло — о де Врее и Ачерби: это два выдающихся игрока

Пасторелло — о де Врее и Ачерби: это два выдающихся игрока
Комментарии

Известный итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о ситуации двух своих клиентов, Стефана де Врея и Франческо Ачерби, чьи контракты с «Интером» истекают в июне следующего года.

«Оба могли бы играть в стартовом составе. В этом году ротация немного сильнее, чем в прошлом, но это два выдающихся игрока, на которых закрепилась футболка «Интера». Они оба спокойно относятся к предстоящим месяцам. Как и обещал клуб, мы поговорим о продлении контрактов в апреле. Если бы всё зависело от них, они оба были бы рады остаться, но это зависит от многих факторов. Сейчас для «Интера» иметь двух таких игроков — роскошь», — приводит слова специалиста TUTTO mercato WEB.

Материалы по теме
Защитник «Интера» Ачерби рассказал, что в команде изменил главный тренер Кристиан Киву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android