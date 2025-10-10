Пасторелло — о де Врее и Ачерби: это два выдающихся игрока

Известный итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о ситуации двух своих клиентов, Стефана де Врея и Франческо Ачерби, чьи контракты с «Интером» истекают в июне следующего года.

«Оба могли бы играть в стартовом составе. В этом году ротация немного сильнее, чем в прошлом, но это два выдающихся игрока, на которых закрепилась футболка «Интера». Они оба спокойно относятся к предстоящим месяцам. Как и обещал клуб, мы поговорим о продлении контрактов в апреле. Если бы всё зависело от них, они оба были бы рады остаться, но это зависит от многих факторов. Сейчас для «Интера» иметь двух таких игроков — роскошь», — приводит слова специалиста TUTTO mercato WEB.