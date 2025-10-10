Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Беларусь — Россия до 21, результат матча 10 октября 2025, счёт 2:0, товарищеский матч 2025

Сборная России U21 проиграла молодёжной команде Беларуси в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные Беларуси и России. Команды, составленные из футболистов моложе 21 года, играли на стадионе «Брестский» в городе Брест (Беларусь). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Товарищеские матчи U21 — 2025
10 октября 2025, пятница. 19:45 МСК
Беларусь U21
Окончен
2 : 0
Россия U21
1:0 Дубинец – 21'     2:0 Соколовский – 86'    

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Полузащитник Илья Дубинец вывел сборную Беларуси вперёд. На 86-й минуте вышедший на замену Артём Соколовский удвоил преимущество своей команды.

В следующем матче молодёжная сборная России вновь сыграет со сверстниками из Беларуси. Встреча пройдёт на стадионе «Трактор» в Минске. Матч состоится в понедельник, 13 октября.

