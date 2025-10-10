Сборная России U21 проиграла молодёжной команде Беларуси в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные Беларуси и России. Команды, составленные из футболистов моложе 21 года, играли на стадионе «Брестский» в городе Брест (Беларусь). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Полузащитник Илья Дубинец вывел сборную Беларуси вперёд. На 86-й минуте вышедший на замену Артём Соколовский удвоил преимущество своей команды.

В следующем матче молодёжная сборная России вновь сыграет со сверстниками из Беларуси. Встреча пройдёт на стадионе «Трактор» в Минске. Матч состоится в понедельник, 13 октября.