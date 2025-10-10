Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия – Иран, счет 2:1, обзор матча, видео, голы, товарищеский матч по футболу, 10 октября 2025 года

Сборная России победила Иран в товарищеском матче, продлив серию без поражений до 16 игр
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

На 22-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 48-й минуте нападающий сборной Ирана Амирхоссеин Хоссеинзаде восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник сборной России Алексей Батраков вывел её вперёд.

Российская национальная команда продлила беспроигрышную серию до 16 матчей. Последнее её поражение случилось 11 сентября 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Египта до 23 лет (1:2).

Помимо матча с Ираном, в 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских встреч. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Материалы по теме
Сборная России впервые обыграла Иран! Важная победа для команды Карпина! LIVE
Live
Сборная России впервые обыграла Иран! Важная победа для команды Карпина! LIVE

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android