Иран — Россия. Прямая трансляция
20:00 Мск
42 387 болельщиков посетили матч сборной России с Ираном в Волгограде
42 387 зрителей присутствуют на товарищеском матче между сборными России и Ирана. Команды играют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Никола Дабанович (Черногория). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу россиян. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

Голами в составе сборной России отметились нападающий Дмитрий Воробьёв (22-я минута) и полузащитник Алексей Батраков (70-я минута). Единственный мяч иранцев записал на свой счёт форвард Амирхоссеин Хоссеинзаде (48-я минута).

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

