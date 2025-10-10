Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

42 387 болельщиков посетили матч сборной России с Ираном в Волгограде

42 387 зрителей присутствуют на товарищеском матче между сборными России и Ирана. Команды играют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Никола Дабанович (Черногория). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу россиян. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голами в составе сборной России отметились нападающий Дмитрий Воробьёв (22-я минута) и полузащитник Алексей Батраков (70-я минута). Единственный мяч иранцев записал на свой счёт форвард Амирхоссеин Хоссеинзаде (48-я минута).

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.