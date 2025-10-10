Бруну Фернандеш — о проблеме с реализацией пенальти: нужно лучше учиться

31-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о том, что ему нужно поработать над пробитием пенальти после неудачных попыток в этом сезоне.

«В этом сезоне из трёх пенальти я не реализовал два. Я не хочу промахиваться. Мне нужно лучше этому научиться. Я всегда буду делать это с полной уверенностью, потому что есть тренер, который мне доверяет», — приводит слова футболиста ESPN.

Португальский полузащитник в этом сезоне не реализовал пенальти в матчах своей команды с «Фулхэмом» (1:1) и с «Брентфордом» (3:1), что стало одной из причин сложного старта команды в английской Премьер-лиге.