Сборная России впервые в своей истории победила Иран

Сборная России одержала первую победу над национальной командой Ирана (2:1) в истории. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Всего сборные России и Ирана провели между собой четыре матча. На счету иранцев одна победа. В двух других встречах были зафиксированы ничьи. Общий счёт в противостоянии между командами — 4:4.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.