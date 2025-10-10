Скидки
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Сборная России впервые в своей истории победила Иран

Комментарии

Сборная России одержала первую победу над национальной командой Ирана (2:1) в истории. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

Всего сборные России и Ирана провели между собой четыре матча. На счету иранцев одна победа. В двух других встречах были зафиксированы ничьи. Общий счёт в противостоянии между командами — 4:4.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

