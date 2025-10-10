Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо: Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны

Гаттузо: Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о недопустимости расслабленности перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2026 с Эстонией.

«Правда в том, что нам нужно набрать как можно больше очков, потому что Израиль дышит нам в спину. Мы не можем рассчитывать на квалификацию автоматически. Пока мы не наберём достаточное количество очков для выхода, мы должны стараться. Никаких шуток. Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны. Нам нужны очки, полная концентрация, а там посмотрим», — приводит слова Гаттузо TUTTO mercato WEB.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Команде предстоит сыграть с командами Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).

Материалы по теме
Гаттузо — о матче Италии и Израиля: мы должны играть, иначе нам засчитают поражение 0:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android