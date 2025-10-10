Гаттузо: Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о недопустимости расслабленности перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2026 с Эстонией.

«Правда в том, что нам нужно набрать как можно больше очков, потому что Израиль дышит нам в спину. Мы не можем рассчитывать на квалификацию автоматически. Пока мы не наберём достаточное количество очков для выхода, мы должны стараться. Никаких шуток. Италия не должна расслабляться — мы должны быть серьёзны. Нам нужны очки, полная концентрация, а там посмотрим», — приводит слова Гаттузо TUTTO mercato WEB.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Команде предстоит сыграть с командами Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).