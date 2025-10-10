Скидки
Футбол Новости

Калафьори: Италия не может позволить себе пропустить ещё один чемпионат мира

Калафьори: Италия не может позволить себе пропустить ещё один чемпионат мира
Комментарии

23-летний защитник «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори высказался о перспективах своей сборной на попадание в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«Теоретически я крайний защитник, но сейчас я действительно наслаждаюсь своей игрой. Когда у меня есть свобода и осознанность, я могу выложиться по полной и помочь команде. Я просто не могу представить, что Италия пропустит чемпионат мира. Последние два раза мы потерпели неудачу, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное не повторилось», — приводит слова футболиста Sky Sports.

Сборная Италии располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I с девятью очками. Команде предстоит сыграть с командами Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября).

Комментарии
