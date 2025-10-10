Умяров и Бевеев дебютировали в составе сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дебютировали в составе сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

Умяров появился на поле на 68-й минуте, а Бевеев вышел на поле на 87-й минуте.

Помимо матча с Ираном, в 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских встреч. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

