Умяров и Бевеев дебютировали в составе сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дебютировали в составе сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1).
Умяров появился на поле на 68-й минуте, а Бевеев вышел на поле на 87-й минуте.
Помимо матча с Ираном, в 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских встреч. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).
Как сборная России играет при Карпине:
- 10 октября 2025
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28