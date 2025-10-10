Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров обратился к болельщикам после дебюта за сборную России в матче с Ираном

Наиль Умяров обратился к болельщикам после дебюта за сборную России в матче с Ираном
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров обратился к болельщикам сборной России после победы национальной команды над Ираном (2:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Всем привет, всех с победой! Очень хороший результат. Давайте, вперёд, Россия!» — сказал Умяров в видеообращении в телеграм-канале сборной России по футболу.

Для 25-летнего Наиля Умярова матч с Ираном стал дебютным в составе национальной команды. Опорный полузащитник появился на поле на 68-й минуте игры.

Материалы по теме
Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео
Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android