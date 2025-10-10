Наиль Умяров обратился к болельщикам после дебюта за сборную России в матче с Ираном

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров обратился к болельщикам сборной России после победы национальной команды над Ираном (2:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

«Всем привет, всех с победой! Очень хороший результат. Давайте, вперёд, Россия!» — сказал Умяров в видеообращении в телеграм-канале сборной России по футболу.

Для 25-летнего Наиля Умярова матч с Ираном стал дебютным в составе национальной команды. Опорный полузащитник появился на поле на 68-й минуте игры.