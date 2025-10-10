Главный тренер сборной Ирана высказался о поражении в матче с Россией
Поделиться
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои поделился мнением о поражении его команды в товарищеском матче с Россией (1:2).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учётом, что стадион поддерживал соперника.
У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но всё равно получили второй мяч в наши ворота. Но это всё равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворён этим опытом», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 10 октября 2025
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28