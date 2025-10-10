Скидки
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Ирана высказался о поражении в матче с Россией

Главный тренер сборной Ирана высказался о поражении в матче с Россией
Комментарии

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои поделился мнением о поражении его команды в товарищеском матче с Россией (1:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учётом, что стадион поддерживал соперника.

У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но всё равно получили второй мяч в наши ворота. Но это всё равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворён этим опытом», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

