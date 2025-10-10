Главный тренер Ирана оценил важность матча с Россией при подготовке к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о значимости товарищеского матча с национальной командой России (1:2) в преддверии чемпионата мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

«Действительно этот матч хорошая подготовка перед чемпионатом мира. Важно, что матч проходил перед большой аудиторией. Так же будет на чемпионате мира. С сильной командой, которая является сборная России», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.