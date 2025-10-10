Скидки
21:45 Мск
Футбол Новости

Батраков признан лучшим игроком сборной России в матче с Ираном

Батраков признан лучшим игроком сборной России в матче с Ираном
Комментарии

Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1), в котором он забил победный гол на 70-й минуте. Об этом информирует телеграм-канал российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

Российская национальная команда продлила беспроигрышную серию до 20 матчей. Последнее её поражение случилось 14 ноября 2021 года в матче с национальной командой Хорватии (0:1). Встречи со сборной Египта U23 (1:1 и 1:2) и с Катаром (1:1) РФС не считает официальными.

Как сборная России играет при Карпине:

