Тренер сборной Ирана: будем рады вновь видеть российскую национальную команду у нас дома
Поделиться
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои сообщил, что его команда будет рада вновь сыграть с Россией. Сегодня, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили Иран в товарищеском матче со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Как вам хорошо известно, у нас отличные отношения в плане спорта с Россией. Мы будем рады вновь видеть российскую сборную у нас дома. И сыграть товарищеский матч там», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 10 октября 2025
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28