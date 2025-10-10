Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Ирана: будем рады вновь видеть российскую национальную команду у нас дома

Тренер сборной Ирана: будем рады вновь видеть российскую национальную команду у нас дома
Комментарии

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои сообщил, что его команда будет рада вновь сыграть с Россией. Сегодня, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили Иран в товарищеском матче со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Как вам хорошо известно, у нас отличные отношения в плане спорта с Россией. Мы будем рады вновь видеть российскую сборную у нас дома. И сыграть товарищеский матч там», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Главный тренер Ирана оценил важность матча с Россией при подготовке к ЧМ-2026

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android