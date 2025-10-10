Тренер сборной Ирана: будем рады вновь видеть российскую национальную команду у нас дома

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои сообщил, что его команда будет рада вновь сыграть с Россией. Сегодня, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили Иран в товарищеском матче со счётом 2:1.

«Как вам хорошо известно, у нас отличные отношения в плане спорта с Россией. Мы будем рады вновь видеть российскую сборную у нас дома. И сыграть товарищеский матч там», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

