Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о дебюте Наиля Умярова за сборную России

Валерий Карпин высказался о дебюте Наиля Умярова за сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в составе национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Умяров получил не так много времени. То, что удалось увидеть, — более чем достойно. Всё понравилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для 25-летнего Наиля Умярова матч с Ираном стал дебютным в составе национальной команды. Опорный полузащитник появился на поле на 68-й минуте игры.

