Валерий Карпин высказался о дебюте Наиля Умярова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в составе национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

«Умяров получил не так много времени. То, что удалось увидеть, — более чем достойно. Всё понравилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для 25-летнего Наиля Умярова матч с Ираном стал дебютным в составе национальной команды. Опорный полузащитник появился на поле на 68-й минуте игры.