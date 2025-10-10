Скидки
Карпин: я не увидел прессинга высокого у Ирана. Мы смотрели разные игры

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о прессинге иранской национальной команды в их товарищеском матче. В этой игре подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Прессинг соперника в первые 10 минут? Я не увидел прессинга высокого у Ирана. Мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Как сборная России играет при Карпине:

