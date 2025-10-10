Гамшик: я был очень близок к переходу в «Милан» в 2011 году

Легенда «Наполи» Марек Гамшик признался, что был близок к переходу в «Милан» летом 2011 года.

«Я был очень близок к переходу в «Милан». Господин Аллегри хотел видеть меня и в футболке «россонери», и в «Ювентусе». Но в итоге ничего не вышло. Я рад, что этого не произошло. Я провёл 12 замечательных лет в «Наполи». Никаких сожалений, даже несмотря на то, что «Милан» в те времена был очень силён», — приводит слова Гамшика Milan News.

Потенциальная сделка позволила бы ему присоединиться к миланскому клубу, за который в то время выступали Ибрагимович, Кассано, Робиньо, Гаттузо, Неста и Пато.

Бывший капитан «Наполи» стал одним из величайших игроков клуба, сыграв более 500 матчей и забив 121 гол.