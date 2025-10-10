Карпин высказался о судействе в матче сборной России с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в товарищеском матче команды с Ираном. В этой игре подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

«Как судейство? Смысл оценивать? Вы сказали про возможное удаление соперника. В моменте, когда мы пропустили гол, была прямая нога на Осипенко. Смысл говорить про судью? Если это красная — значит красная. С Сербией все сожалели, что не удалось посмотреть команду против 11 футболистов. Если есть удаление – значит, его надо давать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В последних пяти матчах сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1), победила белорусскую национальную команду (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1) и выиграла у Ирана (2:1).

Как сборная России играет при Карпине: