Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о судействе в матче сборной России с Ираном

Карпин высказался о судействе в матче сборной России с Ираном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в товарищеском матче команды с Ираном. В этой игре подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Как судейство? Смысл оценивать? Вы сказали про возможное удаление соперника. В моменте, когда мы пропустили гол, была прямая нога на Осипенко. Смысл говорить про судью? Если это красная — значит красная. С Сербией все сожалели, что не удалось посмотреть команду против 11 футболистов. Если есть удаление – значит, его надо давать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В последних пяти матчах сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1), победила белорусскую национальную команду (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1) и выиграла у Ирана (2:1).

Карпин: я не увидел прессинга высокого у Ирана. Мы смотрели разные игры

Как сборная России играет при Карпине:

