«Великолепная, сумасшедшая поддержка». Карпин — об игре сборной России в Волгограде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о болельщиках на товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

«Слова благодарности болельщикам — ничего. Великолепная, сумасшедшая поддержка. Очень приятно играть. Такую поддержку хочется видеть везде. Огромное спасибо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.