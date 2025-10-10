Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Великолепная, сумасшедшая поддержка». Карпин — об игре сборной России в Волгограде

«Великолепная, сумасшедшая поддержка». Карпин — об игре сборной России в Волгограде
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о болельщиках на товарищеском матче с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Слова благодарности болельщикам — ничего. Великолепная, сумасшедшая поддержка. Очень приятно играть. Такую поддержку хочется видеть везде. Огромное спасибо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео
Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android