Карпин ответил на вопрос об участии Дивеева в матче с Боливией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об участии защитника Игоря Дивеева в товарищеском матче с Боливией, который состоится 14 октября. Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА тренируется по индивидуальной программе перед товарищеской игрой с Ираном (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Дивеев точно не сыграл с Ираном. Будем смотреть его состояние. Может и не сыграть с Боливией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
