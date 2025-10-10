Карпин ответил на вопрос об участии Дивеева в матче с Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об участии защитника Игоря Дивеева в товарищеском матче с Боливией, который состоится 14 октября. Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА тренируется по индивидуальной программе перед товарищеской игрой с Ираном (2:1).

«Дивеев точно не сыграл с Ираном. Будем смотреть его состояние. Может и не сыграть с Боливией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

