Карпин отреагировал на закрытие аэропорта в Волгограде, где сборная России играла с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал закрытие аэропорта в Волгограде после товарищеского матча с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

«Закрытие аэропорта? А как мы можем решить вопрос с аэропортом? Останемся на ночь. А что мы ещё можем сделать? На поезде поехать? Билеты есть?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вечером 10 октября официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о приостановке работы аэропорта в Волгограде. Сообщается, что данная мера была предпринята для обеспечения безопасности полётов.