Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на закрытие аэропорта в Волгограде, где сборная России играла с Ираном

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал закрытие аэропорта в Волгограде после товарищеского матча с Ираном (2:1). Команды играли на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никола Дабанович (Черногория).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Закрытие аэропорта? А как мы можем решить вопрос с аэропортом? Останемся на ночь. А что мы ещё можем сделать? На поезде поехать? Билеты есть?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вечером 10 октября официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о приостановке работы аэропорта в Волгограде. Сообщается, что данная мера была предпринята для обеспечения безопасности полётов.

