Карпин: лучший ли Воробьёв? Остальные, что ли, худшие?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о нападающем «Локомотива» Дмитрии Воробьёве после товарищеского матча с Ираном. В этой игре подопечные Карпина победили со счётом 2:1. Дмитрий Воробьёв забил первый гол в этой встрече.

«Лучший ли сейчас Воробьёв нападающий России? Зачем вы у меня спрашиваете? Остальные, что ли, худшие?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. Сборная Ирана прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.