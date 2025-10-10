Карпин: есть города, где народ любит футбол. Может, нет таких развлечений, как в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что Волгоград является футбольным городом. Сегодня, 10 октября, в Волгограде состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана. В этой игре подопечные Карпина одержали победу со счётом 2:1.

«Волгоград — футбольный город. Он всегда им был. Ещё в советские времена. Есть города, где народ любит футбол. Воронеж, Волгоград, Краснодар. Может, нет таких развлечений, как в Москве. Не знаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

