Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Карпин: есть города, где народ любит футбол. Может, нет таких развлечений, как в Москве

Карпин: есть города, где народ любит футбол. Может, нет таких развлечений, как в Москве
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что Волгоград является футбольным городом. Сегодня, 10 октября, в Волгограде состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана. В этой игре подопечные Карпина одержали победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Волгоград — футбольный город. Он всегда им был. Ещё в советские времена. Есть города, где народ любит футбол. Воронеж, Волгоград, Краснодар. Может, нет таких развлечений, как в Москве. Не знаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Карпин ответил на вопрос об участии Дивеева в матче с Боливией

Как сборная России играет при Карпине:

