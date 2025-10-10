Скидки
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Разорвано ухо». Карпин — о состоянии игрока сборной России Мелёхина после матча с Ираном

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии защитника национальной команды Виктора Мелёхина, получившего повреждение в столкновении с игроком сборной Ирана (2:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«У Мелёхина разорвано ухо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Виктор Мелёхин был заменён на 87-й минуте игры. В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

