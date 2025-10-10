«Разорвано ухо». Карпин — о состоянии игрока сборной России Мелёхина после матча с Ираном
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии защитника национальной команды Виктора Мелёхина, получившего повреждение в столкновении с игроком сборной Ирана (2:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«У Мелёхина разорвано ухо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Виктор Мелёхин был заменён на 87-й минуте игры. В следующем матче сборная России примет на своём поле национальную команду Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:34