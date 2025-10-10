Кисляк — о сборной Ирана: хороший соперник, почаще бы играть с такими

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением об иранской национальной команде. Сегодня, 10 октября, подопечные Валерия Карпина победили Иран со счётом 2:1.

«Хороший, интересный соперник. Почаще бы играть с такими. Сейчас что прошлые матчи, что следующие — хорошие соперники. Будут хорошие игры.

Потрясающие эмоции! Не секрет, что в Волгограде любят футбол и ходят на команду из этого города. Приятно тут играть. Хотел бы ещё сыграть в Старом Осколе — у себя дома. Там нет большого стадиона, но нужен», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На текущий момент сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Она прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

