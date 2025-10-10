Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: на Боливию точно не повторится состав

Карпин: на Боливию точно не повторится состав
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу состава на предстоящий матч с Боливией после товарищеского матча с Ираном, в которой подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«На Боливию точно не повторится состав. Стопроцентно у нас точно не получилось. Не всё получается даже в выигранных матчах. Понравилась концовка первого тайма. Не понравилось начало второго. С Боливией будут другие футболисты. Может, они что-то не повторят», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России проведёт товарищескую игру с Боливией 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».

Материалы по теме
Карпин прервёт неудачную серию, а Умяров дебютирует? Главные интриги матча Россия — Иран
Карпин прервёт неудачную серию, а Умяров дебютирует? Главные интриги матча Россия — Иран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android