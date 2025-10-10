Карпин: на Боливию точно не повторится состав

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу состава на предстоящий матч с Боливией после товарищеского матча с Ираном, в которой подопечные Карпина победили со счётом 2:1.

«На Боливию точно не повторится состав. Стопроцентно у нас точно не получилось. Не всё получается даже в выигранных матчах. Понравилась концовка первого тайма. Не понравилось начало второго. С Боливией будут другие футболисты. Может, они что-то не повторят», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России проведёт товарищескую игру с Боливией 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».