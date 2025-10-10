Скидки
Главная Футбол Новости

Германия — Люксембург, результат матча 10 октября 2025, счет 4:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила Люксембург в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Люксембурга. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович из Сербии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
4 : 0
Люксембург
1:0 Раум – 12'     2:0 Киммих – 21'     3:0 Гнабри – 48'     4:0 Киммих – 50'    
Удаления: нет / Карлсон – 20'

В составе хозяев голы забили Давид Раум, Йозуа Киммих (дубль) и Серж Гнабри.

После трёх матчей сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в группе А. Люксембургская национальная команда не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Самые большие стадионы мира:

