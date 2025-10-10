Сборная Германии разгромила Люксембург в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Люксембурга. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович из Сербии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе хозяев голы забили Давид Раум, Йозуа Киммих (дубль) и Серж Гнабри.

После трёх матчей сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в группе А. Люксембургская национальная команда не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

