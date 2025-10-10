Кисляк рассказал, общался ли с Бариновым о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, общался ли он с футболистом «Локомотива» Дмитрием Бариновым о его несостоявшемся переходе в стан красно-синих.

«С Бариновым общались просто. Не было никакого контекста или речи о переходе в ЦСКА. У него есть с кем это обсуждать. Конечно, хорошо, когда на поле выходят такие игроки, футболисты национальной сборной. Он уже много лет играет за сборную. Если перейдёт когда-нибудь в ЦСКА, будет хорошо», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2012 года. Контракт 29-летнего опорника с его нынешним клубом подходит к концу следующим летом.

Самые титулованные футбольные клубы России: