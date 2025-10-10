Игрок ЦСКА Кисляк: надену ли красно-белую футболку? Почему нет, мне нравится «Монако»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк ответил на вопрос, наденет ли он снова красно-белую футболку. Ранее в Сети появилось фото футболиста армейцев в детском возрасте в экипировке московского «Спартака».

«Я уже говорил, что в детстве пошёл в первую секцию в Старом Осколе, которая называлась СДЮСШОР «Спартак». Так получилось, что была такая форма. Сейчас красно-синий. Надену красно-белую футболку ещё раз? Почему нет? Много таких футболок есть в жизни. В Европе, конечно! Мне нравится «Монако». Это первое, что приходит на ум», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фото: Личный архив матвея кисляка

«Монако» занимает пятое место в чемпионате Франции с 13 очками в семи турах. За команду с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин.