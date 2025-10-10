Скидки
Кисляк: гендиректор «Спартака» — тайный агент ЦСКА? Держим это в секрете

Кисляк: гендиректор «Спартака» — тайный агент ЦСКА? Держим это в секрете
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи, что новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов может быть болельщиком красно-синих.

— Новый гендиректор «Спартака» — болельщик ЦСКА. Что думаешь?
— При чём тут я? Я за этим вообще не слежу. В жизни человека может произойти всё что угодно. Наш тайный агент? Держим это в секрете. «Спартак» не подкалывали с этим, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский клуб объявил о назначении Некрасова на должность генерального директора в понедельник, 6 октября. С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

