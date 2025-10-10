Скидки
Франция — Азербайджан, результат матча 10 октября 2025, счёт 3:0, отборочный турнир ЧМ 2026

Франция разгромила Азербайджан в отборе ЧМ-2026, у Мбаппе гол и результативная передача
Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рохит Сагги из Норвегии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

На 45+2-й минуте нападающий Килиан Мбаппе отличился с передачи форварда Уго Экитике. На 69-й минуте Мбаппе ассистировал на второй гол своей команды полузащитнику Адриену Рабьо. На 84-й минуте вернувшийся в сборную Франции форвард Флорьян Товен установил окончательный счёт.

Франция занимает первое место в группе D с девятью очками в трёх стартовых турах. Сборная Азербайджана набрала одно очко и располагается на четвёртом месте в группе. Двумя другими командами квартета являются сборные Исландии и Украины.

