Франция разгромила Азербайджан в отборе ЧМ-2026, у Мбаппе гол и результативная передача

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рохит Сагги из Норвегии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 45+2-й минуте нападающий Килиан Мбаппе отличился с передачи форварда Уго Экитике. На 69-й минуте Мбаппе ассистировал на второй гол своей команды полузащитнику Адриену Рабьо. На 84-й минуте вернувшийся в сборную Франции форвард Флорьян Товен установил окончательный счёт.

Франция занимает первое место в группе D с девятью очками в трёх стартовых турах. Сборная Азербайджана набрала одно очко и располагается на четвёртом месте в группе. Двумя другими командами квартета являются сборные Исландии и Украины.