Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк: Умяров хорошо влился в коллектив сборной России

Кисляк: Умяров хорошо влился в коллектив сборной России
Комментарии

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о дебюте хавбека Наиля Умярова в команде. Это случилось по ходу товарищеской встречи с Ираном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Наиль хорошо влился в коллектив. Все друг друга знают, встречаются в лиге на полях», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Умяров впервые вызван в сборную России в сентябрьский сбор. 14 октября команда Валерия Карпина сыграет на московской «ВТБ Арене» с Боливией. В ноябре у команды запланированы домашние матчи с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). На этом товарищеские матчи сборной России в 2025 году должны подойти к концу.

Материалы по теме
Кисляк: гендиректор «Спартака» — тайный агент ЦСКА? Держим это в секрете
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android