Кисляк: Умяров хорошо влился в коллектив сборной России
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о дебюте хавбека Наиля Умярова в команде. Это случилось по ходу товарищеской встречи с Ираном (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Наиль хорошо влился в коллектив. Все друг друга знают, встречаются в лиге на полях», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Умяров впервые вызван в сборную России в сентябрьский сбор. 14 октября команда Валерия Карпина сыграет на московской «ВТБ Арене» с Боливией. В ноябре у команды запланированы домашние матчи с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). На этом товарищеские матчи сборной России в 2025 году должны подойти к концу.
