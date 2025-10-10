Кисляк: Умяров хорошо влился в коллектив сборной России

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о дебюте хавбека Наиля Умярова в команде. Это случилось по ходу товарищеской встречи с Ираном (2:1).

«Наиль хорошо влился в коллектив. Все друг друга знают, встречаются в лиге на полях», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Умяров впервые вызван в сборную России в сентябрьский сбор. 14 октября команда Валерия Карпина сыграет на московской «ВТБ Арене» с Боливией. В ноябре у команды запланированы домашние матчи с Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). На этом товарищеские матчи сборной России в 2025 году должны подойти к концу.