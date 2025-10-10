Умяров поделился эмоциями от игры за сборную России в матче с Ираном
Полузащитник сборной России Наиль Умяров признался, что испытывает положительные эмоции от дебюта за команду. Хавбек «Спартака», впервые вызванный в национальную команду, отыграл 23 минуты в матче с Ираном (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Самые положительные эмоции. Понятное дело, что долго этого ждал. Очень рад. Надеюсь, как минимум буду держать уровень и прогрессировать. Беседа с Карпиным не была какой-то уникальной. В сборной отличаются те моменты, которые нужны в игре «шестого номера». Он показывал эти моменты в игре, потому что они более специфические», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
