Умяров поделился эмоциями от игры за сборную России в матче с Ираном

Полузащитник сборной России Наиль Умяров признался, что испытывает положительные эмоции от дебюта за команду. Хавбек «Спартака», впервые вызванный в национальную команду, отыграл 23 минуты в матче с Ираном (1:1).

«Самые положительные эмоции. Понятное дело, что долго этого ждал. Очень рад. Надеюсь, как минимум буду держать уровень и прогрессировать. Беседа с Карпиным не была какой-то уникальной. В сборной отличаются те моменты, которые нужны в игре «шестого номера». Он показывал эти моменты в игре, потому что они более специфические», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.