Бельгия — Северная Македония, результат матча 10 октября 2025, счет 0:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Бельгии не смогла победить Северную Македонию в матче отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Северной Македонии. Игра проходила на стадионе «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия). Матч закончился со счётом 0:0. В прямом эфире матч показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Северная Македония

В минувшем туре сборная Бельгии разгромила Казахстан со счётом 6:0, а Северная Македония обыграла Лихтенштейн с крупным счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

