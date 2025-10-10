Сборная Бельгии не смогла победить Северную Македонию в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Северной Македонии. Игра проходила на стадионе «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия). Матч закончился со счётом 0:0. В прямом эфире матч показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре сборная Бельгии разгромила Казахстан со счётом 6:0, а Северная Македония обыграла Лихтенштейн с крупным счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

