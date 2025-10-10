Скидки
Главная Футбол Новости

Умяров: я и ранее знал Карпина, нового впечатления не произвёл

Умяров: я и ранее знал Карпина, нового впечатления не произвёл
Комментарии

Полузащитник сборной России Наиль Умяров после дебютного матча за команду признался, что не испытал новых впечатлений от работы с главным тренером Валерием Карпиным. Полузащитник «Спартака» отыграл 23 минуты в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Я и ранее знал Валерия Георгиевича. Какого-то нового впечатления не произвёл. Понятно, что это главный тренер сборной России и прежде всего хороший человек. С его стороны не было каких-то подколов… Если только каких-то футбольных», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем матче сборная России сыграет с Боливией 14 октября.

Комментарии
