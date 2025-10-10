Наиль Умяров рассказал, будет ли менять свой стиль игры, чтобы вызываться в сборную России

Полузащитник сборной России Наиль Умяров признался, что будет подстраиваться под требования в национальной команде для дальнейших вызовов. Хавбек рассказал, что в «Спартаке» тренерский штаб выдвигает другие требования.

— Ты планируешь менять свой стиль игры, чтобы вызываться в сборную?

— Понятно, что надо подстраиваться под требования в сборной, но в «Спартаке» они другие. В «Спартаке» будет неправильно возвращаться к этому стилю игры. Есть требования, которые нужны от опорного полузащитника при обороне, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

14 октября сборная России встретится с Боливией.