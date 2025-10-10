Скидки
Футбол

Сафонов не верит, что игрок «Краснодара» Сперцян может быть замешан в расистском скандале

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о скандале с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. После матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги защитник грозненцев Усман Ндонг обвинил футболиста в расизме.

— Мог ли Сперцян сказать что‑то расистское?
— Он не мог этого сказать. Честно, не прямо осведомлён. Но всё, что я видел, не соответствует действительности. Если я скажу вещь про другого человека, что он назвал меня плохо, это будет скандал? Человек может сказать что угодно, наговаривать что угодно. Но это не должно быть скандалом. Как вы можете это понять? Если нет доказательств, зачем об этом говорить, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 85-й минуте игры произошла стычка между Ндонгом и Сперцяном, в результате которой полузащитник получил удар плечом в челюсть. По итогам эпизода Усман Ндонг был удалён за агрессивное поведение, а Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку за провокации.

