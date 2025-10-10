Сафонов ответил, готов ли вернуться в РПЛ в случае предложения от «Спартака» или «Зенита»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о готовности возвращения в Мир Российскую Премьер-Лигу в случае предложения от «Спартака» или «Зенита».

— Если к вам с предложением придёт «Спартак» и «Зенит», вы готовы вернуться в Россию?

— Мне бы не хотелось. Я уезжал за сложностями в дискомфортные условия. Странно от этих сложностей уезжать. Но любое предложение нужно рассматривать и смотреть, насколько заинтересован клуб. Сейчас «Краснодару» не нужен вратарь, например. Любое предложение надо рассматривать, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

