Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов ответил, готов ли вернуться в РПЛ в случае предложения от «Спартака» или «Зенита»

Сафонов ответил, готов ли вернуться в РПЛ в случае предложения от «Спартака» или «Зенита»
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о готовности возвращения в Мир Российскую Премьер-Лигу в случае предложения от «Спартака» или «Зенита».

— Если к вам с предложением придёт «Спартак» и «Зенит», вы готовы вернуться в Россию?
— Мне бы не хотелось. Я уезжал за сложностями в дискомфортные условия. Странно от этих сложностей уезжать. Но любое предложение нужно рассматривать и смотреть, насколько заинтересован клуб. Сейчас «Краснодару» не нужен вратарь, например. Любое предложение надо рассматривать, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Матвей Сафонов потерял в стоимости на Transfermarkt

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android