Главная Футбол Новости

Наиль Умяров отреагировал на назначение Сергея Некрасова новым гендиректором «Спартака»

Наиль Умяров отреагировал на назначение Сергея Некрасова новым гендиректором «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что на данный момент не может прокомментировать назначение Сергея Некрасова на пост генерального директора красно-белых.

— Ничего не могу сказать о новом гендиректоре «Спартака», потому что нахожусь в национальной сборной. Никакого общения не было. Узнал об этом из новостей, как и вы.

— Говорят, что Малышев объявил о своём решении покинуть «Спартак» за день до дерби.
— Возможно, меня просто не было на какой-то из тренировок.

— Если ты узнал об этом из СМИ, должен также знать, что он болеет за ЦСКА.
— Нет, не знаю об этом. Что мне тут сказать? Это генеральный директор — какие вопросы ко мне могут быть? — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
