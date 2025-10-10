Наиль Умяров отреагировал на назначение Сергея Некрасова новым гендиректором «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что на данный момент не может прокомментировать назначение Сергея Некрасова на пост генерального директора красно-белых.

— Ничего не могу сказать о новом гендиректоре «Спартака», потому что нахожусь в национальной сборной. Никакого общения не было. Узнал об этом из новостей, как и вы.

— Говорят, что Малышев объявил о своём решении покинуть «Спартак» за день до дерби.

— Возможно, меня просто не было на какой-то из тренировок.

— Если ты узнал об этом из СМИ, должен также знать, что он болеет за ЦСКА.

— Нет, не знаю об этом. Что мне тут сказать? Это генеральный директор — какие вопросы ко мне могут быть? — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.