Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов рассказал, даёт ли советы игрокам сборной России о переходе в Европу

Сафонов рассказал, даёт ли советы игрокам сборной России о переходе в Европу
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, даёт ли он советы футболистам российской национальной команды о переходе в Европу. Голкипер является игроком французского гранда с лета 2024 года.

«Честно говоря, никому напрямую из молодых ребят не советовал никуда переходить. Это всегда тяжёлый вопрос. Не я должен решать, кому переходить в Европу. Это неправильно. Ко мне подходят ребята, спрашивают про какие-то вопросы. Многие из этих вопросов задаёте мне вы, журналисты. Конечно, я открыт к разговору и готов им поделиться», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Сафонов ответил, готов ли вернуться в РПЛ в случае предложения от «Спартака» или «Зенита»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android