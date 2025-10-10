Сафонов рассказал, даёт ли советы игрокам сборной России о переходе в Европу

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, даёт ли он советы футболистам российской национальной команды о переходе в Европу. Голкипер является игроком французского гранда с лета 2024 года.

«Честно говоря, никому напрямую из молодых ребят не советовал никуда переходить. Это всегда тяжёлый вопрос. Не я должен решать, кому переходить в Европу. Это неправильно. Ко мне подходят ребята, спрашивают про какие-то вопросы. Многие из этих вопросов задаёте мне вы, журналисты. Конечно, я открыт к разговору и готов им поделиться», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

