Матвей Сафонов назвал Иран самым сильным соперником сборной России

Вратарь и капитан сборной России Матвей Сафонов после победы над Ираном (1:1) признался, что это самый серьёзный соперник команды за последнее время.

«Наверное, можно сказать, что сборная Ирана — самый серьёзный соперник за последнее время, раз они выше остальных в рейтинге.

Я не первый раз выходил с капитанской повязкой. Последний раз мы сыграли вничью. Рад, что сегодня получилось добиться положительного результата. Вполне нормально, что в сборной меняются капитаны. Это показатель того, что надо продолжать работать. Если вызвали на один сбор, не факт, что будешь вызываться на второй. Надо доказывать свою состоятельность. У нас много лидеров, многие проявляют свои качества. Не считаю, что капитанская повязка должна что-то определять в команде. Каждый, кто является лидером, должен проявлять свои качества», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.