Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов назвал Иран самым сильным соперником сборной России

Матвей Сафонов назвал Иран самым сильным соперником сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь и капитан сборной России Матвей Сафонов после победы над Ираном (1:1) признался, что это самый серьёзный соперник команды за последнее время.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Наверное, можно сказать, что сборная Ирана — самый серьёзный соперник за последнее время, раз они выше остальных в рейтинге.

Я не первый раз выходил с капитанской повязкой. Последний раз мы сыграли вничью. Рад, что сегодня получилось добиться положительного результата. Вполне нормально, что в сборной меняются капитаны. Это показатель того, что надо продолжать работать. Если вызвали на один сбор, не факт, что будешь вызываться на второй. Надо доказывать свою состоятельность. У нас много лидеров, многие проявляют свои качества. Не считаю, что капитанская повязка должна что-то определять в команде. Каждый, кто является лидером, должен проявлять свои качества», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Сафонов не верит, что игрок «Краснодара» Сперцян может быть замешан в расистском скандале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android