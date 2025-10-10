Сборная Швейцарии обыграла Швецию в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» (Стокгольм, Швеция). В качестве главного арбитра матча выступил англичанин Энтони Тейлор. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Первый мяч на 65-й минуте забил полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Йохан Манзамби удвоил преимущество гостей.

В турнирной таблице группы B Швеция занимает третье место с одним очком после трёх игр. Швейцария занимает первую строчку, набрав девять очков.