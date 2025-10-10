Скидки
Швеция — Швейцария, результат матча 10 октября 2025, счет 0:2, отбор к ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла Швецию в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Швеции и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» (Стокгольм, Швеция). В качестве главного арбитра матча выступил англичанин Энтони Тейлор. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 2
Швейцария
0:1 Джака – 65'     0:2 Манзамби – 90+4'    

Первый мяч на 65-й минуте забил полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака, реализовавший пенальти. В добавленное ко второму тайму время Йохан Манзамби удвоил преимущество гостей.

В турнирной таблице группы B Швеция занимает третье место с одним очком после трёх игр. Швейцария занимает первую строчку, набрав девять очков.

календарь отборочного турнира к ЧМ-2026
Таблица отборочного турнира к ЧМ-2026
